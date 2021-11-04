Ronzio e pressione all'orecchio, come si manifesta

La sensazione di pressione nell'orecchio di solito si sviluppa a causa del blocco della tromba di Eustachio nell'orecchio.

Tale pressione provoca una sensazione di congestione o pienezza nell'orecchio. La disfunzione della tromba di Eustachio provoca un grande disagio la persona. La sensazione di pressione nell'orecchio può causare un ronzio e un udito non chiaro.

Sebbene la sensazione di pressione nell'orecchio possa essere principalmente causata da situazioni come reazioni allergiche e congestione nasale, a volte può essere la causa di varie malattie.

La tromba di Eustachio collega essenzialmente l'orecchio medio alla parte posteriore del naso e bilancia la pressione dell'aria in entrambe le parti del timpano.

Questo tubo viene aperto da individui che masticano, deglutiscono o sbadigliano. In questo modo si previene la pressione dell'aria all'interno dell'orecchio.

Le orecchie sono divise in tre parti, comprese le parti interna, esterna e centrale. La disfunzione della tromba di Eustachio, che può essere collegata dall'orecchio alla faringe, controlla i suoni e le pressioni che si verificano nell'orecchio.

Alcune condizioni causano danni alla tromba di Eustachio. In tale situazione, si osservano vari sintomi come la pressione dell'orecchio, l'udito e il dolore.

A cosa è dovuta la pressione all'orecchio?

Se c'è un blocco sulla tromba di Eustachio che collega l'orecchio medio e la faringe, questo provoca un aumento della pressione nell'orecchio. Di conseguenza, provoca congestione dell'orecchio, sensazione di pienezza e persino perdita dell'udito. I fattori che causano la sensazione di pressione nell'orecchio, che è scomoda, sono i seguenti:

Spesso un viaggio aereo è una delle cause della pressione nell'orecchio. A causa della variazione della pressione dell'aria, sorge lo squilibrio tra l'udito dell'individuo e l'aria nel corpo. In tale situazione, l'aumento crescente della frequenza del suono provoca la pressione dell'aria e può causare una perdita dell'udito a breve termine.

Durante un colpo alla testa, la pressione nel corpo inizia a diminuire. Poiché la tromba di Eustachio non resiste in alcun modo alla pressione improvvisa, la pressione nell'orecchio aumenta.Situazioni simili si verificano soprattutto durante le immersioni subacquee.

Con l'infiammazione dell'orecchio esterno che può svilupparsi quando fa freddo, dopo una doccia o durante il nuoto, aumenta il numero di cellule infette e batteriche nell'orecchio. In questo caso, l'interno dell'orecchio è bloccato e può verificarsi pressione all'orecchio perché non può essere espulso.

Quando il cerume si deposita nell'orecchio, può causare pressione. A causa della spinta dello sporco nell'orecchio, si possono incontrare forti mal di testa e il rischio di pressione dell'orecchio nel tempo. È necessario consultare un medico per pulire lo sporco accumulato nelle orecchie.

A volte la pressione dell'orecchio può verificarsi a causa di un'elevata infiammazione, problemi congeniti, gonfiore delle tonsille, allergie ed effetti collaterali esistenti di alcuni farmaci.

Il ronzio e la pressione nell'orecchio si verificano invece a causa di ipertensione, traumi che possono verificarsi alla testa, malattia di Meniere e cerume che si sviluppa per cause allergiche.