Amazon pronta a lanciare i satelliti per internet

Amazon prevede di lanciare i primi due prototipi di satelliti Internet Kuiper nel 2022 per portare la rete anche in zone poco servite.

Secondo Ukrinform con riferimento a The Verge, ciò è indicato dalla relativa richiesta che Amazon ha presentato alla Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti.

Si segnala che due prototipi di satelliti, denominati KuiperSat-1 e KuiperSat-2, saranno lanciati in orbita utilizzando un razzo sperimentale RS1, che è ancora in fase di sviluppo dalla startup ABL Space Systems dalla California.

Il progetto Kuiper mira a lanciare un gruppo di 3.236 satelliti in orbita terrestre bassa nel prossimo decennio per fornire accesso a Internet a banda larga in tutto il mondo.

L'azienda prevede di fornire l'accesso alla rete in aree remote dove è difficile implementare l'infrastruttura tradizionale per connettersi a Internet.

Questo è simile al concetto di SpaceX Starlink, in cui anche la società Ilona Maska intende fornire accesso a Internet via satellite in tutto il mondo, scrive il giornale.

Tuttavia, a differenza di Amazon, SpaceX ha già lanciato in orbita 1.700 satelliti. In totale, la società intende lanciare almeno 12.000 satelliti e forse decine di migliaia.

La scorsa settimana, Amazon ha testato i motori che i satelliti utilizzeranno per manovrare nello spazio. La società afferma che KuiperSat-1 e KuiperSat-2 consentiranno di testare le stesse funzionalità e tecnologie di base che saranno incorporate nei satelliti modificati.

I prototipi opereranno ad un'altitudine di 590 km sopra la Terra. I satelliti verranno utilizzati per testare la loro capacità di connettersi a quattro terminali Kuiper e una stazione di terra in Texas progettata per inviare e ricevere segnali a banda larga.

Kuiper ha finora condotto diversi test a terra, dopo di che è stato affermato che la loro tecnologia fornisce una larghezza di banda massima fino a 400 Mbps. Per confronto, Starlink pubblicizza velocità da 100 a 200 Mbps.