WhatsApp allunga i tempi per cancellare i messaggi inappropriati

L'ultima beta di WhatsApp per Android implementa un nuovo limite di tempo per eliminare un messaggio inappropriato.

WhatsApp continua a migliorare la sua piattaforma di messaggistica, soprattutto nelle ultime settimane con nuove funzionalità come la possibilità di creare il proprio avatar da utilizzare in chat e videochiamate o un'opzione di privacy che ti permetterà di nascondere quando sei online.

Ora si è appreso che l'app di messaggistica proprietaria di Meta, è stata appena aggiornata con una funzionalità che ti darà più tempo per ripensare e cancellare i tuoi messaggi inappropriati .

WhatsApp ti consentirà di eliminare un messaggio dopo due giorni e mezzo dalla sua pubblicazione, quelli di WABetaInfo hanno scoperto che, nell'ultima Beta di WhatsApp per Android, con la versione numero 2.22.15.8, la piattaforma di messaggistica ha implementato un nuovo limite di tempo per cancellare un messaggio di 2 giorni e 12 ore, funzionalità alla quale stavano lavorando da alcuni mesi.

WhatsApp ha così aggiornato la funzione Elimina per tutti, arrivata sulla piattaforma nel 2017, estendendo il tempo limite per l'eliminazione di un messaggio da 1 ora, 8 minuti e 16 secondi a 2 giorni e 12 ore.

In questo modo, d'ora in poi, l'app di messaggistica ti darà più tempo per ripensare ai tuoi messaggi inappropriati o fuori luogo.

In relazione a questo, WhatsApp funziona anche in modo che gli amministratori del gruppo possano eliminare un messaggio da qualsiasi membro del gruppo.