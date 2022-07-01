Motorola punta al miglior smartphone per la fotografia
01/07/2022
Motorola, l'azienda americana, ha rivelato sulla piattaforma di social networking cinese Weibo, le specifiche del suo nuovo telefono Moto X30 Pro per il 2022.
Il nuovo dispositivo diventerà tra i telefoni più competitivi in termini di specifiche, in quanto l'azienda ha confermato di puntare soprattutto su "immagini ultra realistiche” utilizzando 3 obiettivi con lunghezza focale diversa.
Secondo quanto riportato dal sito tecnico “Jiz Mo China”, il nuovo telefono di Motorola si chiamerà in Cina “Moto X30 Pro”, mentre verrà lanciato come “Moto Edge 30 Ultra” nei mercati globali, e il telefono dovrebbe essere rilasciato nei mercati globali tra un mese, il prossimo luglio.
Il telefono Motorola Moto X30 Pro si lancia con uno schermo pOLED da 6,73 pollici, con qualità Full HD+, supporta una frequenza di aggiornamento di 140 Hz, oltre alla presenza di un lettore di impronte digitali in-screen.
Per gli appassionati di fotografia, il nuovo telefono Motorola Moto X30 Pro offre una fotocamera posteriore principale da 200 megapixel con sensore OIS, collegata a una fotocamera Ultrawide da 50 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel, insieme a una caratteristica fotocamera frontale da 60 megapixel per catturare selfie e video.
Il telefono Motorola Moto X30 Pro racchiude una grande batteria da 4500 mAh, che supporta la tecnologia di ricarica rapida da 125 W e supporta la ricarica rapida wireless da 50 W.
È inoltre alimentato da un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 basato sull'interfaccia utente MyUX basata sull'ultimo sistema operativo Android 12.
