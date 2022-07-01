Arriva lo Xiaomi Mi Band 7 Pro

La serie Mi Band di Xiaomi è una dei fitness tracker più popolari al mondo, che offre una lunga durata della batteria, risultati accurati a un prezzo accessibile.

L'azienda ha annunciato che Mi Band 7 Pro sta per unirsi alla serie Mi Band più popolare.

L'azienda ha svelato la presenza della Mi Band 7 Pro su Weibo, dove ha mostrato il braccialetto smart in un video di quattro secondi, come una sorta di breve teaser trailer.

La clip mostra un dispositivo che assomiglia più a uno smartwatch rispetto al solito fitness tracker Mi Band.

Le indiscrezioni mostrano i cinturini o il cinturino stesso, il suo colore e la cassa dell'orologio.

L'orologio apparirà insieme alla serie Xiaomi 12S in un annuncio ufficiale il 4 luglio. Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di Mi Band 7 Pro, poiché Xiaomi ha elencato il nome del dispositivo il mese scorso.

Per quanto riguarda il normale Xiaomi Mi 7, le sue specifiche includono uno schermo AMOLED come nella generazione precedente, ma viene fornito con una dimensione maggiore equivalente a 1,62 pollici invece di 1,52 pollici, il che significa visualizzare più contenuti contemporaneamente e visualizzare i volti con più dettagli, quindi gli aggiornamenti includono un cambiamento nel design e un miglioramento di ciò che può essere visualizzato sullo schermo.

Lo schermo ora supporta anche la funzione Always-on Display, come nel caso di molti orologi e braccialetti intelligenti, una funzionalità molto richiesta dagli utenti di braccialetti sportivi Xiaomi.

E il braccialetto mostra un design per migliorare l'esperienza visiva e la visualizzazione dei dati, e Xiaomi ha anche aggiunto più di 100 nuove interfacce di visualizzazione dell'ora, alcune delle quali sono specificamente progettate per i fan della funzione di visualizzazione sempre attiva per mantenere il consumo di energia dal batteria minimo.

foto@Nahid.rajbd, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons