Google raccomanda: Elimina queste app dal tuo telefono
di Redazione
29/06/2022
Alcune applicazioni sul telefono cellulare possono rubare dati sensibili e mettere nei guai gli utenti.
Google ha detto di elencare le app installate sugli smartphone e di rubare informazioni ed eliminarle.
Gli smartphone sono senza dubbio un grande vantaggio per semplificarci la vita. Quasi tutto ciò a cui possiamo pensare, ora possiamo farlo con i movimenti di un singolo dito.
Tuttavia, oltre ai vantaggi di tali strumenti tecnologici, ci sono anche degli svantaggi.
Esistono alcune normali applicazioni che Google consiglia di non installare sui telefoni e di eliminare il prima possibile.
Call Recorder: questa applicazione, che registra le tue telefonate, condivide segretamente la tua voce con applicazioni di terze parti.
Booster in tempo reale: afferma di velocizzare il tuo telefono, ma c'è il rischio che le tue informazioni vengano rubate.
SmartSwipe: se questa applicazione è installata sul telefono, disinstallala immediatamente; C'è il rischio che i dati della tua carta di credito vengano rubati.
