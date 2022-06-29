Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Google raccomanda: Elimina queste app dal tuo telefono

Redazione Avatar

di Redazione

29/06/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Alcune applicazioni sul telefono cellulare possono rubare dati sensibili e mettere nei guai gli utenti.

Google ha detto di elencare le app installate sugli smartphone e di rubare informazioni ed eliminarle.

Gli smartphone sono senza dubbio un grande vantaggio per semplificarci la vita. Quasi tutto ciò a cui possiamo pensare, ora possiamo farlo con i movimenti di un singolo dito.

Tuttavia, oltre ai vantaggi di tali strumenti tecnologici, ci sono anche degli svantaggi.

Esistono alcune normali applicazioni che Google consiglia di non installare sui telefoni e di eliminare il prima possibile.

Call Recorder: questa applicazione, che registra le tue telefonate, condivide segretamente la tua voce con applicazioni di terze parti.

Booster in tempo reale: afferma di velocizzare il tuo telefono, ma c'è il rischio che le tue informazioni vengano rubate.

SmartSwipe: se questa applicazione è installata sul telefono, disinstallala immediatamente; C'è il rischio che i dati della tua carta di credito vengano rubati.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Arriva lo Xiaomi Mi Band 7 Pro

Articolo Successivo

Come aprire e convertire un file SVG

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022