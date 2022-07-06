Il remake di Lollipop Chainsaw sarà pronto per il 2023

Dopo il teaser del mese scorso, arriva la conferma che Lollipop Chainsaw avrà presto un remake completo nel 2023.

Annunciato dall'editore Dragami Games, che è gestito dal produttore del gioco originale Yoshimi Yasuda, il gioco arriverà il prossimo anno, anche se non sono stati ancora annunciati titoli o piattaforme ufficiali.

Sarà sviluppato da "una combinazione degli sviluppatori della versione originale, incluso Yasuda come produttore, e nuovi sviluppatori di Dragami Games".

Il gioco mirerà a ricreare l'originale, ma Yasuda ha spiegato che il remake avrà diverse differenze chiave. Con un potente hardware di nuova generazione, il nuovo gioco avrà un "approccio più realistico alla grafica".

Meno gradita ai fan è la notizia che problemi di licenza musicale significano che, a differenza delle 16 tracce con licenza nel primo gioco, il remake "oltre ad alcune tracce con licenza, la colonna sonora sarà composta da nuova musica".