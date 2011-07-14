Loading...

Vincere le aste su eBay facilmente

14/07/2011

Tramite goSnipe è possibile vincere un'asta online, su eBay, molto facilmente. Come? Vediamo:

Questo servizio online permette di inserire l' importo più alto che si è disposti a spendere per l'oggetto in questione e, 1 minuto prima della fine dell'asta, il tool provvederà automaticamente a fare un'offerta da parte vostra in modo da aggiudicarvi l' asta (forse).

Questo servizio online dispone inoltre di altre funzioni utili.

