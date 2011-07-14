Vincere le aste su eBay facilmente
di Redazione
14/07/2011
Tramite goSnipe è possibile vincere un'asta online, su eBay, molto facilmente. Come? Vediamo:
Questo servizio online permette di inserire l' importo più alto che si è disposti a spendere per l'oggetto in questione e, 1 minuto prima della fine dell'asta, il tool provvederà automaticamente a fare un'offerta da parte vostra in modo da aggiudicarvi l' asta (forse).
Questo servizio online dispone inoltre di altre funzioni utili.
Articolo Precedente
Listia, aste online senza spendere soldi
Articolo Successivo
Fare un backup di Facebook
Redazione