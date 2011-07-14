Loading...

Fare un backup di Facebook

14/07/2011

Vediamo come eseguire un backup dei propri dati personali su Facebook.

Innanzitutto accediamo al nostro profilo, poi andiamo su Account -> Impostazioni Account e troveremo una scritta "Scarica le tue informazioni", clicchiamo e verrà creato un archivio .zip seguito da una mail. Andiamo a confermare sull' email e potremmo scaricare l'archivio.

 

