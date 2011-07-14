Listia, aste online senza spendere soldi

Online esiste Listia, il portale simile ad eBay, l'unica differenza è che non vengono utilizzati soldi ma crediti.

All' iscrizione ne avremmo già 500 da utilizzare, mentre per guadagnarne altri non servono soldi, nè per vendere nè per acquistare. L'unico denaro di cui parla il sito è quello esterno, ovvero relativo all'eventuale spedizione dell'oggetto.

Si possono trovare sia cose nuove sia cose usate, anche per queste servono solo crediti, le carte di credito sono bandite.

Anche qua è presente un sistema di feedback e valutazione utenti, inoltre per garantire l'affidabilità è introdotto un sistema che rilascerà i crediti solo quando l'acquirente dichiarerà di aver ricevuto l'oggetto aggiudicato.