Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Listia, aste online senza spendere soldi

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Online esiste Listia, il portale simile ad eBay, l'unica differenza è che non vengono utilizzati soldi ma crediti.

All' iscrizione ne avremmo già 500 da utilizzare, mentre per guadagnarne altri non servono soldi, nè per vendere nè per acquistare. L'unico denaro di cui parla il sito è quello esterno, ovvero relativo all'eventuale spedizione dell'oggetto. 

Si possono trovare sia cose nuove sia cose usate, anche per queste servono solo crediti, le carte di credito sono bandite. 

Anche qua è presente un sistema di feedback e valutazione utenti, inoltre per garantire l'affidabilità è introdotto un sistema che rilascerà i crediti solo quando l'acquirente dichiarerà di aver ricevuto l'oggetto aggiudicato.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Guadagnare con le immagini

Articolo Successivo

Vincere le aste su eBay facilmente

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022