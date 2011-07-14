Loading...

Guadagnare con le immagini

14/07/2011

Con ImageHyper è possibile guadagnare soldi solamente caricando delle immagini. A molti sembrerebbe la solita bufala "Scrivi e guadagna" o "Leggi e guadagna", questa volta invece è tutto vero.

L'utente deve solo caricare alcune foto a piacere sul sito e ogni volta che una persona le visita riceve una somma in denaro, la quale varia a seconda di quanta pubblicità si voglia sul sito, se poca o tanta.

