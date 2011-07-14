Loading...

Quanto vale il vostro sito?

14/07/2011

Avete creato un sito web e volete sapere quanto vale? 

Possiamo farlo con BizInformation, il tool online che permette, dopo aver controllato vari fattori, di scoprire quanto vale il vostro sito. L'unica pecca non è molto "aggiornato", ovvero guardando quanto vale gigabitpc.com dice 508€, ma questo lo diceva anche quando avevamo 20-30 visite al giorno e pagerank 0, ora abbiamo pagerank 2 molto ma molte più visite eppure non si è aggiornato.

Esistono altri siti del genere come ValoreSito secondo il quale gigabitpc.com vale 5606€, invece secondo getwebsitevalue 62,859$.

