Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Ricreare siti famosi

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tramite Script Copy sarà possibile "copiare" i grandi siti, come Facebook, YouTube, Twitter ecc. 

Questo è possibile perchè questi siti utilizzando degli script scritti da programmatori quindi è semplice ricrearli da altri programmatori ancora, oppure tramite questo sito.

Ovviamente non bisogna usare le stesse impostazioni o loghi perchè queste aziende registrano sempre marchi, loghi e tutto il resto che li appartiene.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Motore di ricerca per loghi

Articolo Successivo

Quanto vale il vostro sito?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022