Ricreare siti famosi
di Redazione
14/07/2011
Tramite Script Copy sarà possibile "copiare" i grandi siti, come Facebook, YouTube, Twitter ecc.
Questo è possibile perchè questi siti utilizzando degli script scritti da programmatori quindi è semplice ricrearli da altri programmatori ancora, oppure tramite questo sito.
Ovviamente non bisogna usare le stesse impostazioni o loghi perchè queste aziende registrano sempre marchi, loghi e tutto il resto che li appartiene.
