Verily di Alphabet, lo smartwatch che controlla lo stato di salute
di Redazione
05/10/2016
La divisione Verily di Alphabet ha in cantiere lo smartwatch che controlla lo stato di salute.Il dispositivo è perfettamente in sintonia con la mission di Verily che è finalizzata alla ricerca medica. Sono tanti i dispositivi dedicati al monitoraggio continuo dei parametri vitali che la divisione ha in cantiere. Fra questi anche l’orologio intelligente con display e-ink circolare, perciò è a basso contenuto energetico. Questa è una condizione necessaria per un dispositivo indossabile che ha il compito di controllare continuamente le funzioni vitali. Uno smartwatch chiamato a questo compito, infatti, deve funzionare per lungi periodi senza la necessità di essere ricaricato. I sensori di questo orologio sono in grado di monitorare non solo la frequenza del battito cardiaco o la temperatura corporea, ma anche l’illuminazione esterna, il rumore e quant’altro. I dati così raccolti, sono poi visualizzati sullo schermo dello smartwach e immagazzinati nel database che ha al suo interno e analizzati. Lo smartwatch, inoltre, dovrebbe essere in grado di comunicare con un anello, presumibilmente da indossare sull’altra mano. I due apparecchi insieme consentiranno di eseguire un elettrocardiogramma. Ovviamente, tutto questo è ancora da sperimentare ma alla divisione ci stanno lavorando con impegno. L’obiettivo è di fare entrare il dispositivo nel progetto Baseline Study, lo studio che ha lo scopo di trovare un legame tra i parametri rilevati e l’insorgere di patologie specifiche. Per Verily, questo orologio domani potrebbe consentire una tempestiva e preventiva azione evitando così il manifestarsi del malanno. Spiega il fisico del Massachusetts General Hospital e collaboratore del team, Dennis Ausiello: “ L’orologio è uno dei nostri dispositivi hardware che hanno un obiettivo comune: trovare modi per gestire meglio le condizioni dell’essere umano e interrogare l’organismo nel suo complesso a proposito di salute e malattia”.
Articolo Precedente
Google Pixel e Pixel XL, il 4 ottobre la presentazione ufficiale
Articolo Successivo
Spettacolare bolide spaziale nei cieli della Spagna
Redazione