Spettacolare bolide spaziale nei cieli della Spagna

Redazione Avatar

di Redazione

05/10/2016

Uno spettacolare bolide spaziale ha illuminato i cieli della Spagna. Nella sera del 28 settembre si è verificato un evento eccezionale nei cieli del Sud della Spagna, ma probabilmente lo spettacolo è stato visto anche ad altre latitudini. Si è trattato di un bolide, cioè una meteora particolarmente luminosa, che alle 22.47 in punto, è stata registrato nelle zone della Castiglia, della Mancia e dell'Andalusia. Fortuna ha voluto che il passaggio sia stato filmato in un video dal famoso osservatorio di Calar Alto, nei pressi di Almeria. Per gli astronomi dell'osservatorio probabilmente si tratta di un frammento di roccia che proviene dalla cometa 2P/Encke. Come noto, le meteore sono frammenti di roccia e ghiaccio che si staccano dalle comete nel loro viaggio nello spazio verso il sole, e intersecano l'orbita della Terra, incendiandosi a contatto con l'atmosfera del nostro pianeta. Secondo gli scienziati, il bolide si sarebbe incendiato a incredibile velocità sopra i cieli di Albacete, a più di cento chilometri di altezza dal suolo. Successivamente la grossa meteora si sarebbe disintegrata a circa 75 chilometri di altezza sopra la cittadina di Cuenca. Lo spettacolo dei bolidi nelle notti stellate è uno dei fenomeni più affascinanti che si verificano nei cieli.
