Google Pixel e Pixel XL, il 4 ottobre la presentazione ufficiale
di Redazione
05/10/2016
La sera del 4 ottobre Big G presenterà ufficialmente a San Francisco i suoi due smartphone: Google Pixel e Google Pixel XL.I due dispositivi andranno a sostituire i Nexus e regaleranno una migliore esperienza Android. Google Pixel è realizzato per intero da Big G ed è stato studiato in modo da sfruttare al massimo la versione 7 del sistema operativo Android. Il dispositivo di Google, a dirla tutta, dovrebbe utilizzare la versione 7.1. Come saranno i due nuovi telefoni targati Google? Come ci si aspetta. Sono stati talmente tanti i rumors in rete, che non si dovrebbero avere sorprese. Intanto sono entrambi belli da vedere perché il design è stato curato nei minimi particolari. Poi la versione Pixel sarà da 5 pollici, mentre quella Pixel XL da 5,5. Entrambi avranno display Amoled ma, ovviamente, con una risoluzione diversa che si adatta alla due diverse misure: Pixel 1920 x 1080; Pixel XL 2560 x 1440. Anche le batterie avranno amperaggio diverso mentre sono gli stessi per entrambi i device sia il processore centrale, uno Snapdragon 821, sia i 4 GB di RAM. Entrambi montano una fotocamera da 12 megapixel come modulo principale e una da 5 megapixel frontale per i selfie. Troveremo un connettore USB di tipo C, lo scanner per le impronte sulla parte posteriore e ovviamente Android 7.1 con tutti i servizi Google annessi, compresa la chat. Probabilmente avranno anche la ricarica rapida: 15 minuti di carica per 7 ore di autonomia. Il prezzo? Per ora si parla di si di 649 dollari.
Articolo Precedente
Toyota, contro la solitudine arriva il robot Kirobo Mini
Articolo Successivo
Verily di Alphabet, lo smartwatch che controlla lo stato di salute
Redazione