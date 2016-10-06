Toyota, contro la solitudine arriva il robot Kirobo Mini
di Redazione
06/10/2016
Si chiama Kirobo Mini il robot che Toyota Motor ha pensato per combattere la solitudine.Nonostante nel virtuale, soprattutto sui social network, si contino centinaia di amici, nella vita reale si può essere più soli di un cane. E così la Toyota Motor si inventa il robot da compagnia. Certo non ha nulla di umano ma forse è meglio di un freddo monitor per scambiare quattro chiacchiere con qualcuno. Kirobo Mini, infatti, ha l’aspetto di un piccolo pupazzo parlante. Pesa 183 grammi ed è alto 10 centimetri: l’ideale per essere portato anche in tasca. Si gira per guardare in faccia l’interlocutore, lo riconosce e intavola subito una piacevole conversazione. Questo simpatico mini robot è il fratello in miniatura di Kirobo, l’umanoide che si è fatto un bel giretto di 18 mesi nella SSI, Stazione Spaziale Internazionale. Kirobo Mini è dotato di videocamera, microfono e Bluetooth per collegarsi al cellulare. E’ questa la condizione necessaria per il riconoscimento vocale. Il robottino ha l’intelligenza di un bambino di 5 anni. Toyota Motor, che lancerà Kirobo Mini sul mercato nipponico agli inizi dell'anno prossimo, è certa che con questo “amico” tecnologico, chi è alla guida potrà scongiurare pericolosi colpi di sonno. Il prezzo? Circa 390 dollari.
Articolo Precedente
Google Wi-Fi, arriva a casa il router di Big G
Articolo Successivo
Google Pixel e Pixel XL, il 4 ottobre la presentazione ufficiale
Redazione