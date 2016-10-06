Google Wi-Fi, arriva a casa il router di Big G
di Redazione
06/10/2016
Arriva Google Wi-Fi, il router di Big G che arriva in ogni angolo della casa.All’evento del 4 ottobre Google ha presentato molti nuovi prodotti. Tutti però, dai nuovi smartphone Pixel, al nuovo Chromecast 4K, all’assistente vocale Google Home, parlano di connessione integrata. Google quando pensa all’intelligenza artificiale, pensa alla creazione di un ecosistema smart all’interno della casa. Ovviamente un ecosistema del genere non può fare a meno di un ottimo accesso a Internet. Ed ecco che spunta Google Wi-Fi, il sistema messo a punto da Big G per portare una connessione performante in ogni angolo della casa. Naturalmente in rete possiamo trovare tante offerte che permettono di avere il wi-fi, ma a Mountain View sono convinti che un solo router non possa bastare a diffondere la connettività in tutto un edificio. Sarebbe, dicono i cervelloni di Google, come voler utilizzare una sola lampadina per illuminare ogni stanza. Tra il router e i dispositivi che devono connessi, ci sono pareti e interferenze da superare. Per questo la connessione può diventare meno stabile e poco efficiente. Così Big G propone di posizionare più unità in diversi punti d’accesso in modo da coprire l’intera abitazione e gestire in modo più razionale la banda disponibile. Google Wi-Fi è il risultato di un’esperienza precedente fatta con i due modelli OnHub realizzati in collaborazione con TP-Link e ASUS. Nasce così un sistema modulare capace di portare il segnale dove è necessario. E se ce ne dovesse ere la necessità, per evitare i cosiddetti punti ciechi, basta un’unità al network per espandere la portata del segnale per qualsiasi tipo di applicazione: streaming, contenuti multimediali, gaming, navigazione Web. Il funzionamento del router di Google si basa su una tecnologia chiamata Mesh WiFi e, grazie al sistema Network Assist, l’utente non deve configurare manualmente la rete impostando da sé i parametri migliori in base ad ogni situazione e contesto. I più esperti, volendo, possono intervenire sul setup attraverso un’applicazione disponibile per Android e iOS. Quanto costa Google Wi-Fi? La confezione da un router 129 dollari, quella da tre unità 299. Il router è in vendita, non in Europa, su Google Store, Amazon, Best Buy e Walmart.
