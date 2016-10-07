Twitter, crolla il titolo: Google lascia, Saleforce in testa
di Redazione
07/10/2016
A Wall Street il titolo di Twitter crolla del 19%: Google lascia e Saleforce diventa l’acquirente più probabile. A far crollare la contrattazione in Borsa, probabilmente sono state proprio le voci della rinuncia di Google, Apple e Disney: nessuno dei tre colossi sembra essere più interessato all'acquisto del sito di microblogging. Secondo Recode Saleforce rimane il possibile acquirente di Twitter, anche se c’è la possibilità che Disney stia ancora ponderando un'offerta (circa 20 miliardi di dollari) insieme con altri player del settore TLC e private equity. Ciò che al momento appare certo è che il gigante di Mountain View non ha nessuna intenzione di presentare un'offerta per il social cinguettante. Anche Apple si è sfilata. In ogni caso ci siamo: la vendita di Twitter è in dirittura d’arrivo. Secondo il Wall Street Journal le offerte potrebbero arrivare nelle prossime ore. Facebook non è stata mai in lizza, impegnata com’è a sviluppare la propria piattaforma. Microsoft potrebbe decidere di scendere in campo ma solo per fare un’azione di disturbo contro Salesforce che non mostra di gradire il connubio tra Redmond e Linkedin. Ma perché Salesforce, la piattaforma cloud guidata da Marc Mainoff, è così interessata a Twitter? Perché non essendo riuscita ad accaparrarsi Linkedin, pensa che il sito di microblogging possa accendere sulla sua piattaforma i riflettori per farlo notare a milioni di utenti. E per fare questo mega spot Salesforce è disposta a investire 20 miliardi di dollari, quasi un terzo della propria capitalizzazione che ammonta a 60 miliardi di dollari.
Articolo Precedente
RoBoHoN, è di Sharp lo smartphone robot sensibile
Articolo Successivo
Google Wi-Fi, arriva a casa il router di Big G
Redazione