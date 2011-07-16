Loading...

Velocizzare internet su Ubuntu

16/07/2011

Chi se ne intende sa che da poco è stato introdotto il protocollo IPv6 surclassando l'IPv4 che comunque esiste e mantiene le sue funzioni.

Questa tecnologia però è ancora troppo recente per essere approfondita a fondo così da creare rallentamenti nel caricamento delle pagine web.

In questo tutorial vedremo come velocizzare (di quasi il doppio) il caricamento disabilitando temporaneamente il protoccolo IPv6.

Dal terminale diamo:

cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

Guardiamo i risultati, se ci viene restituito 0 vuol dire che l'IPv6 è abilitato se invece appare 1 è disabilitato.

Per disabilitarlo diamo:

sudo gedit /etc/sysctl.conf

Vedremo che si aprirà un file, a fondo pagina aggiungiamo queste righe così come stanno:

#disable ipv6
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Salviamo e riavviamo il pc. Navigando in rete noteremo un notevole cambiamento nella velocità di caricamento delle pagine, se in futuri vogliamo riabilitare l'IPv6 basterà cancellare quelle righe dal file sysctl.conf seguendo i passi descritti sopra.

