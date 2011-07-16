Come installare il CFW 3.41 Kakaroto
In questo tutorial vedremo come installare il Custom Firmware 3.41 sulla PS3.
Innanzitutto scarichiamolo da qua, poi:
1)Creiamo una cartella "PS3" nella root di una chiavetta usb;
2)Dentro alla cartella appena creata facciamone un'altra di nome "UPDATE" e dentro inseriamo il file scaricato prima rinominato in PS3UPDAT.PUP;
3)Colleghiamo ora la chiavetta usb alla console andiamo in Aggiornamento->Tramite usb;
4)Una volta rilevato il firmware clicchiamo su "SI", attendiamo l'installazione.
Fatto!
