Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

L'hacker che violò Facebook

Redazione Avatar

di Redazione

16/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Reda Cherqaoui, 22 anni, esperto di sicurezza informatica è stato in grado di creare un software per, letteralmente, monitorare Facebook.



Per la precisione ha scoperto una falla tra i protocolli https con la quale è riuscito a prendere possesso dei dati di 80 mila utenti sul social network.

Lui, però, si definisce "hacker bianco" ovvero colui che aiuta e non danneggia, infatti ha subito informatica lo staff di Facebook della falla. Oltre a questo portale Reda ha anche scovato falle in eBay e Hotmail.

Oggi lavora e vive a Parigi creando siti internet e software ad hoc.

 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Caricamento FTP via drag and drop

Articolo Successivo

Come installare il CFW 3.41 Kakaroto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022