Caricamento FTP via drag and drop
di Redazione
16/07/2011
Chiunque abbia un sito ha bisogno di aggiornalo e modificarlo caricando dei file sul server tramite programmi ftp, il più famoso che molti conoscono è Filezilla.
Questa volta presentiamo DropUpLoad, un client ftp in grado di gestire i download e gli upload tramite drag and drop. Basta infatti configurarlo con i dati del server e iniziare a trascinere nella casella i file da caricare.
