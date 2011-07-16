Loading...

Salvare le pagine web con Firefox

16/07/2011

Qualche volta abbiamo necessità di salvare le pagine web per poi magari rivederle in locale magari offline. Firefox da già di default questa possibilità ma con l'opzione di salvare una sola pagina mentre noi vogliamo salvarne 3-4.

Per farlo ci viene incontro SaveAll, un componente gratuito per Firefox che una volta installato lo potremmo avviare dal menù File del browser.

Abbiamo a disposizione anche una scorciatoia da tastiera, ovvero CTRL+ALT+S che ci permette di risparmiare tempo.

