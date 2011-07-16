Crea il tuo banner online

Avete appena aperto un blog o un sito e volete pubblicizzarlo? Bene, oltre alle directory, backlink e i "soliti" metodi abbiamo anche la possibilità di creare un banner per poi spammarci in qualche forum.

Per farlo andiamo su Banner Snack e clicchiamo su "Make a Banner". Possiamo o registrarci alla vecchia maniera inserendo i nostri dati o accedere con account di Facebook, Twitter, Google, MySpace o Yahoo!.

Per il salvataggio del banner possiamo scegliere tra .jpg, .gif o in formato flash.