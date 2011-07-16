Cosa serve per il modding

Volete incominciare a moddare qualche pc trasformandolo in altro, cambiando la colorazione, eliminando parti in più o altro?

Nessun problema ma abbiamo bisogno degli strumenti necessari:

1)Dremel

Io personalmente ho il Dremel 300 Series e mi trovo benissimo. Si tratta di un mini-trapano in grado di fare davvero delle belle cose, ha degli accessori intercambiabili per lavorare su tutti i tipi di materiali e va a corrente elttrica.

Esistono vari modelli ognuno con qualcosa in più dell'altro ma fidatevi che con il 300 fate davvero dei bei lavori.

Ha un prezzo che varia dai 40 ai 50€, qua lo trovate a 44,99€.

Con il Dremel è fondamentale avere l'accessorio n°409, si tratta del disco da taglio il quale in ambito di modding si usa 9 volte su 10. Va benissimo per tagliare plexiglass, lamiere e tanto altro.

2)Accessori per modding. Qua si intendono tutti gli aggeggi più strani e introvabili in rete, dai neon alle ventole.

Potete acquistarli dovunque, basta cercare su Google "negozi modding online" e ne troverete a decine.

Gli accessori più utili sono ventole colorate di varie dimensioni, neon da 10 e 30cm, strip di luci, griglie, pannelli laterali in plexiglass acrilico, vernici uv, cavo roundati uv, guaine termorestringenti, fanbus, dissipatori, regolatori vari, viti colorate e molto altro ancora.

Qua dipende da quanto volete spendere e come volete far diventare il vostro pc, sinceramente non consiglio di montarli su mille luci e ventole perchè oltre a creare un effetto negativo (sia esteticamente sia funzionalmente) diventa ridicolo.

Vi consiglio di fare un giro per gli shop online americani, hanno cose che in Italia non troverete mai! Davvero stupendi.

Prima abbiamo citati i fanbus, sono una sorta di rheobus, ovvero? Si tratta di regolatori di ventole che, una volta collegati ad esse, controllano la velocità e la temperatura. Alcuni sono davvero carini, ne esistono di touch screen, a tasti, con 4 o 6 canali per le ventole e da uno o due spazi 5.25".

Vanno infatti installati nella parte anteriore del case.