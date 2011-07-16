Loading...

Monitorare la rete wifi di casa

Redazione

di Redazione

16/07/2011

Ormai quasi tutti hanno una rete wifi a casa, sia essa protetta o meno, ma oltre alla rete abbiamo tantissime persone che si collegano illecitamente ogni giorno per navigare gratis.

Come monitorare il traffico del nostro router?

Per fare questo ci viene incontro Wireless Network Watcher, un programma che dopo averlo avviato e fatto una scansione ci mostretà il traffico della nostra rete.

Se noteremo altre schede wifi connesse da noi possiamo cambiare subito password della rete per impedire ulteriori accessi.

