Overcloccare schede video Nvidia con Linux
di Redazione
16/07/2011
Se avete una scheda video Nvidia e la voglia di overcloccarla ci viene incontro un programma già presente nei repository di Ubuntu.
Stiamo parlando di Nvclock, ma vediamo come installarla.
Dal terminale digitare:
sudo apt-get install nvclock nvclock-gtk
per installarla e:
nvclock_gtk
per avviarla.
Con questo software possiamo monitorare completamente la scheda video, dalla temperatura alla frequenza di clock della gpu, controllare le informazioni GLX e la velocità della fan.
