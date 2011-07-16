Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Overcloccare schede video Nvidia con Linux

Redazione Avatar

di Redazione

16/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Se avete una scheda video Nvidia e la voglia di overcloccarla ci viene incontro un programma già presente nei repository di Ubuntu.

Stiamo parlando di Nvclock, ma vediamo come installarla.

Dal terminale digitare:

sudo apt-get install nvclock nvclock-gtk

per installarla e:

nvclock_gtk

per avviarla.

Con questo software possiamo monitorare completamente la scheda video, dalla temperatura alla frequenza di clock della gpu, controllare le informazioni GLX e la velocità della fan.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Monitorare la rete wifi di casa

Articolo Successivo

Usare il pc come una sveglia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022