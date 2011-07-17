Loading...

Una mia creazione

Redazione

17/07/2011

TITOLO

Circa due settimane fa ho cercato di moddare un pc che avevo in cantina, un normale case iTek nero. Ci sono stato circa 6 ore per fare tutto, tagliare, levigare, colorare e altro. Spesa di circa 45€.

In pratica è diventato così:

20110627_026

partendo da:

itek

I passaggi:

1)Taglio della lamiera laterale dopo aver tracciato i contorni:

20110626_009

20110626_010

20110626_011

20110627_001

2)Taglio del plexiglass per applicarlo sulla parete:

20110627_002

20110627_003

3)Levigato il contorno del case, messo lo scotch di stoffa e incollata la parete:

20110627_005

4)Tagliato il plexiglass per il frontalino anteriore:

20110627_009

20110627_014

5)Creato il supporto ventola per le ram. Prima prendendo le misure della ventola, poi satinando il plexiglass e poi avvitando il supporto con una lamierina al case:

20110627_017

20110627_019

20110627_020

20110627_021

20110627_022

6)Applicato lo stencil in oro sul lato sinistro:

20110627_015

20110627_024

7)Aggiunti neon, ventol, il dissipatore all'hard disk e sostituita la ventola al dissipatore:

IMG_2459

IMG_2455

IMG_2456

IMG_2461

IMG_2463

E infine è stato ottenuto questo:

20110627_030

IMG_2465

IMG_2466

20110627_029

