Una mia creazione
di Redazione
17/07/2011
Circa due settimane fa ho cercato di moddare un pc che avevo in cantina, un normale case iTek nero. Ci sono stato circa 6 ore per fare tutto, tagliare, levigare, colorare e altro. Spesa di circa 45€.
In pratica è diventato così:
partendo da:
I passaggi:
1)Taglio della lamiera laterale dopo aver tracciato i contorni:
2)Taglio del plexiglass per applicarlo sulla parete:
3)Levigato il contorno del case, messo lo scotch di stoffa e incollata la parete:
4)Tagliato il plexiglass per il frontalino anteriore:
5)Creato il supporto ventola per le ram. Prima prendendo le misure della ventola, poi satinando il plexiglass e poi avvitando il supporto con una lamierina al case:
6)Applicato lo stencil in oro sul lato sinistro:
7)Aggiunti neon, ventol, il dissipatore all'hard disk e sostituita la ventola al dissipatore:
E infine è stato ottenuto questo:
