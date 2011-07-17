Una mia creazione

Circa due settimane fa ho cercato di moddare un pc che avevo in cantina, un normale case iTek nero. Ci sono stato circa 6 ore per fare tutto, tagliare, levigare, colorare e altro. Spesa di circa 45€.

In pratica è diventato così:

partendo da:

I passaggi:

1)Taglio della lamiera laterale dopo aver tracciato i contorni:

2)Taglio del plexiglass per applicarlo sulla parete:

3)Levigato il contorno del case, messo lo scotch di stoffa e incollata la parete:

4)Tagliato il plexiglass per il frontalino anteriore:

5)Creato il supporto ventola per le ram. Prima prendendo le misure della ventola, poi satinando il plexiglass e poi avvitando il supporto con una lamierina al case:

6)Applicato lo stencil in oro sul lato sinistro:

7)Aggiunti neon, ventol, il dissipatore all'hard disk e sostituita la ventola al dissipatore:

E infine è stato ottenuto questo: