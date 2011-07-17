Loading...

Come sbloccare i PDF

17/07/2011

Molte volte ci capita di trovare un file PDF di cui vogliamo copiare magari le prime righe, ma subito ci accorgiamo che il file è bloccato. Cioè? Non permette la copia e/o modifica su di esso.

Per bypassare questa protezione esistono tantissimo servizi come in questo caso Unlock PDF.

Una volta collegati clicchiamo su "Sfoglia", selezioniamo il file e click su "Apri". Adesso clicchiamo sulla casella "Unlock file!", attendiamo e apparirà la finestrella dove chiede se salvare o aprire il file.

