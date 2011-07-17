Migliore pasta termoconduttiva

La pasta termoconduttiva è quella che va a diminuire il calore del processore (si applica anche in altre parti) dissipando appunto il calore.

Si può applicare su processore, dissipatori, chipset, gpu e ram. Le migliore, che andrebbero sempre messe, sono quelle in argento in quanto questo materiale è un ottimo dissipatore di calore.

Lo scopo è anche quello di eliminare vuoti d'aria tra cpu e dissipatore, una buona pasta termoconduttiva può portare ad un abbassamento di molti gradi del processore aumentandone così la durata e diminuendone la rumorosità.

La migliore è sicuramente la Arctic Silver 5 ma vanno bene anche la OCZ Ultra silver 5+ e la Artic Cooling MX-1.

Per rimuoverla possiamo usare l'ArctiClean, si tratta di due barattolini in grado di rimuovere la pasta già applicata e pulire la superficie.