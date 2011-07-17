Loading...

Come estrarre l'audio da un filmato

17/07/2011

Oltre a riprodurre file multimediali VLC Player ci è molto utile nel caso dobbiamo estrarre una traccia audio da un filmato.

Per farlo innanzitutto scarichiamolo da qua e avviamolo. Andiamo su "Media"->"Converti/Salva" e selezioniamo il filmato.

Cliccate su "Aggiungi" poi impostate il percorso di destinazione del file. Alla voce sotto "Profilo" controlliamo che sia "Audio - MP3". 

Ora un click su "Avvia" e basterà attendere.

Come aggiungere testo alle immagini

Migliore pasta termoconduttiva

