Come aggiungere testo alle immagini

Con PicFont possiamo inserire del testo in qualsiasi parte di un'immagine. Come fare? Vediamolo qua:

Colleghiamoci al sito e clicchiamo su "Sfoglia" per selezionare la foto, in alternativa se l'immagine risiede in un host, abbiamo la possibilità di inserire il link a lato.

Clicchiamo poi su Upload. Ora abbiamo una schermata con vari campi. In "Text" aggiungiamo il testo che vogliamo e impostiamo la scritta con i vari menù. Possiamo scegliere il colore, la grandezza, il carattere, la gradazione, se farla diventare una scritta bordata e molto altro ancora.

Una volta fatto clicchiamo su "Salva" e scarichiamo l'immagine.