Come convertire video per iPhone o iPod

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2011

Quanti di noi hanno un iPod o un iPhone? Immagino quasi tutti, e sempre quasi tutti hanno voluto ogni tanto trasferire un video nel dispositivo.

Questi apparecchi leggono il formato .mp4 quindi è necessario convertire i video prima di inserirli, vediamo come:

1)Scarichiamo Any Video Converter da qua e installiamolo;

2)Avviamo il programma e clicchiami su "Aggiungi video", andiamo a selezionare il nostro video da convertire, impostiamo il formato di destinazione (.mp4);

3)Clicchiamo poi su "Formato" e selezioniamo "Filmato MP4 Telefonino (*.mp4)";

4)Andiamo ora a impostare dove salvare il video, dal menù "File" andiamo su "Imposta cartella output...", scegliamo il percorso di destinazione e diamo OK;

5)Clicchiamo su "Converti" e attendiamo il completamento della barra verde per avere il nostro video dove abbiamo scelto.

Redazione

