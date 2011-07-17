Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Dove trovare le migliori ventole

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2011

Chi è appassionato di modding saprà sicuramente che possono tornare utili anche ventole di dimensioni davvero ridotte, come le 40x10mm.

Ma dove trovarle? Eh già, nè su eBay nè su nessun shop online si possono trovare, almeno italiano, basta infatti andare su frozencpu e abbiamo tantissime categorie riguardanti il modding.

questa voce abbiamo la sezione delle ventole, nè troviamo tantissime sia con led sia senza, da 35x10mm a 360x30mm!

In questo sito possiamo trovare centinaia di oggetti utili e davvero stupendi come dissipatori per qualunque socket, accessori per case, pannelli, frame, fanbus, rheobus, case, neon, strip di luci, ventole CCFL e non, accessori per quasi tutti gli oggetti e raffreddamenti a liquido.

Potremmo anche trovare magliette con il logo del sito web.

I prezzi sono abbastanza buoni e cosa più importante spediscono in Italia.

