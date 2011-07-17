Come installare i neon sul pc
di Redazione
17/07/2011
Uno stupendo effetto di modding sta nell'aggiungere due o tre neon al computer.
Qualunque tipo di neon acquistiamo online e non nella confezione ha sempre degli strip bioadesivi da attaccare all'interno del pc.
Le posizioni migliori sono sotto, negli ultimi case prima dell'alimentatore, e a lato, vicino gli slot dei lettori/masterizzatori.
L'ideale sarebbe nascondere i cavetti bianchi dentro qualche slot o stringerli con le fascette, sempre nel retro, in modo da nasconderli.
Se posizionati bene possono creare un'effetto stupendo, di vari colori. Infatti ne esistono di blu, rgb, verdi, rossi e se avete fortuna potete trovare i Cooler Master Aurora, i quali vanno a tempo di musica! Davvero belli!
