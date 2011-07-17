Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Come installare i neon sul pc

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Uno stupendo effetto di modding sta nell'aggiungere due o tre neon al computer. 

Qualunque tipo di neon acquistiamo online e non nella confezione ha sempre degli strip bioadesivi da attaccare all'interno del pc.

Le posizioni migliori sono sotto, negli ultimi case prima dell'alimentatore, e a lato, vicino gli slot dei lettori/masterizzatori.

L'ideale sarebbe nascondere i cavetti bianchi dentro qualche slot o stringerli con le fascette, sempre nel retro, in modo da nasconderli.

Se posizionati bene possono creare un'effetto stupendo, di vari colori. Infatti ne esistono di blu, rgb, verdi, rossi e se avete fortuna potete trovare i Cooler Master Aurora, i quali vanno a tempo di musica! Davvero belli!

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Creare un blog con Wordpress in 20 secondi

Articolo Successivo

Dove trovare le migliori ventole

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022