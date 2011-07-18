Loading...

Creare un blog con Wordpress in 20 secondi

18/07/2011

Volete creare un bog ma non ne sapete niente di programmazione o altro? Magari non sapete neanche come si installa Wordpress sul vostro sito e allora cercate qualcosa di già pronto.

WPSpace fa proprio al caso vostro, permette infatti di creare un blog con Wordpress in circa 20secondi. Come? Semplice basta registrarsi al sito, scegliere il piano dell'hosting e registrare un dominio (a vostro nome) e avrete già il cms installato.

È disponibile inoltre un demo di 7 giorni e allo scadere avrete a disposizione 3 tipi di hosting, da 24,90€ a 99,90€ per i più esigenti.

