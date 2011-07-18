Come registrarsi su MSN
di Redazione
18/07/2011
Molti tuoi amici usano Messenger (o Msn) e tu non sai come registrarti?
Bene, te lo spieghiamo noi!
Basta andare sul sito Hotmail e registrarsi per creare una nuova casella di posta, poi bisogna scaricare e installare e il software da qua, installarlo, avviarlo ed accedere con i dati dell'iscrizione di prima.
In circa 1 minuto, dopo aver seguito questa guida, potrete essere anche voi online per chattare.
