Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Come registrarsi su MSN

Redazione Avatar

di Redazione

18/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Molti tuoi amici usano Messenger (o Msn) e tu non sai come registrarti?

Bene, te lo spieghiamo noi!

Basta andare sul sito Hotmail e registrarsi per creare una nuova casella di posta, poi bisogna scaricare e installare e il software da qua, installarlo, avviarlo ed accedere con i dati dell'iscrizione di prima.

In circa 1 minuto, dopo aver seguito questa guida, potrete essere anche voi online per chattare.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aumentare il volume delle canzoni

Articolo Successivo

Creare un blog con Wordpress in 20 secondi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022