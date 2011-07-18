Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Aumentare il volume delle canzoni

Redazione Avatar

di Redazione

18/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Grazie a vloud siamo in grado di aumentare il volume alle canzoni con pochissimi e semplici passi.

Prima di tutto colleghiamoci al sito e scegliamo a che livello alzare l'audio. Abbiamo 4 opzioni, da light che è il più basso a loudest che è il massimo.

Clicchiamo su "Sfoglia", andiamo a selezionare l'.mp3 e carichiamolo, ora basta attendere per far apparire la finestrella che ci chiede se vogliamo salvare il file oppure no. Se non dovesse apparire sotto abbiamo due icone, Download per scaricarla e Play per riprodurre il file in anteprima.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

I migliori server per eMule

Articolo Successivo

Come registrarsi su MSN

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022