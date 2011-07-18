Aumentare il volume delle canzoni

Grazie a vloud siamo in grado di aumentare il volume alle canzoni con pochissimi e semplici passi.

Prima di tutto colleghiamoci al sito e scegliamo a che livello alzare l'audio. Abbiamo 4 opzioni, da light che è il più basso a loudest che è il massimo.

Clicchiamo su "Sfoglia", andiamo a selezionare l'.mp3 e carichiamolo, ora basta attendere per far apparire la finestrella che ci chiede se vogliamo salvare il file oppure no. Se non dovesse apparire sotto abbiamo due icone, Download per scaricarla e Play per riprodurre il file in anteprima.