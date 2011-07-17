Loading...

Trucchi MANHUNT

17/07/2011

TITOLO

Nota:
Tutti i codici inseriti di seguito possono esser eutilizzate esclusivamente dopo aver ottenuto un rank a cinque stelle (Modalità Hardcore) in due scene consecutive.
Bin Bag:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Nero, Giù, B, Sinistra.
Camheads:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza X, Nero, Grilletto di Sinistra, Giù.
Cerberus alternativo:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Sinistra, Destra, Sinistra, Destra.
Headshots:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Su, Giù, Destra, Destra.
Level Art:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza X, X, Bianco, Giù.
Piggsy:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Y, X, B, Giù.
Scarecrow:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Grilletto di Destra, Grilletto di Sinistra, Bianco, Grilletto di Sinistra.
Scarecrow alternativo:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Destra, Sinistra, Sinistra, Sinistra.
Smileys:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Sinistra, Grilletto di Destra, Grilletto di Destra, Y.
Starkweather:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza X, Giù, B, Su.
The Clowns:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Bianco, Bianco, Grilletto di Sinistra, Bianco.
The Jury:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Grilletto di Destra, Grilletto di Destra, Y, B.
The Lost:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Bianco, Bianco, B, Bianco.
Tramp:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Grilletto di Sinistra, Y, Y, Y.
Wardogs:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Grilletto di Destra, Bianco, Grilletto di Sinistra, Nero.
Wardogs Zoo Sniper:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Giù, Su, Sinistra, Su.
Equipaggiamento completo:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Grilletto di Destra, Bianco, Grilletto di Sinistra, Nero, GIù, Su, Sinistra, Su.
I nemici hanno la voce chioccia:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Grilletto di Destra, Grilletto di Destra, Y, B, X, Nero, Grilletto di Sinistra, Giù.
Invisibilità:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza X, X, X, Giù, X, Giù, B, Su.
Rigenerazione:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Bianco, Destra, B, Bianco, Nero, Giù, B, Sinistra.
Super pugno:
Nella schermata dei titoli digitare in sequenza Grilletto di Sinistra, Y, Y, Y, B, B, B, Grilletto di destra.

