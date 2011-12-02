Un Ipad in 3D?
di Redazione
02/12/2011
Il 3D è una moda che non morirà. Questa tecnologia è apparsa sotto numerose forme nel corso del secolo scorso e i recenti progressi ci hanno spinto a fare qualcosa di più difficile. Secondo le ultime dichiarazioni sembrerebbe che anche Apple si muoverà in questa direzione. la società ha riferito di aver testato dei prototipi di Ipad 3 con un display stereoscopico in 3D, cioè senza bisogno degli occhialini. A quanto pare non è andata più avanti di così e come riporta la fonte Apple ha poi scartato questa idea. Se comunque alla fine verrà montato uno schermo in 3D ancora non è noto. La fonte dice che c'è ancora molto da fare ma la tecnologia 3D è utile e un giorno potrà essere applicata anche da Apple. È chiaro che non vedremo un Apple 3 3D. A questo punto è difficile dire che la tecnologia sia più di un espediente. Apple ha bisogno di avere ben chiaro lo scopo di questa nuova caratteristica prima di attuarla.
