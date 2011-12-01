Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Netflix migliora la sua applicazione

Redazione Avatar

di Redazione

01/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Netflix ha aggiornato il suo servizio di video in streaming proponendo un'applicazione che si adatta in modo migliore ai tablet Android ma anche ad iPad. L'aggiornamento offre agli utenti due volte la quantità di titoli nel menù standard rispetto alla versione precedente. La quantità di contenuto effettivo e l'esperienza visiva rimarranno invariate, l'aggiornamento riguarda solo il menu di navigazione. Il nuovo aggiornamento presenta un look con varie immagini. L'aggiornamento per Android uscirà prima di quello per iPad. Questo può testimoniare la grande popolarità che ha assunto Kindle Fire ma anche il Nook Tablet o forse può voler dire che i tablet Android avevano più un disperato bisogno di un aggiornamento.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Un Ipad in 3D?

Articolo Successivo

Quanto vendono realmente i tablet

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022