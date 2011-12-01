Netflix migliora la sua applicazione

Netflix ha aggiornato il suo servizio di video in streaming proponendo un'applicazione che si adatta in modo migliore ai tablet Android ma anche ad iPad. L'aggiornamento offre agli utenti due volte la quantità di titoli nel menù standard rispetto alla versione precedente. La quantità di contenuto effettivo e l'esperienza visiva rimarranno invariate, l'aggiornamento riguarda solo il menu di navigazione. Il nuovo aggiornamento presenta un look con varie immagini. L'aggiornamento per Android uscirà prima di quello per iPad. Questo può testimoniare la grande popolarità che ha assunto Kindle Fire ma anche il Nook Tablet o forse può voler dire che i tablet Android avevano più un disperato bisogno di un aggiornamento.