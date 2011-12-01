Quanto vendono realmente i tablet

Se la vostra conoscenza riguardo il mercato dei tableti avviene solo tramite la pubblicità dei negozi, allora potreste pensare che ci sia stato un mercato molto competitivo nell'ultimo anno. Con tutti i "killer iPad" che sono stati lanciati, potrete aver avuto l'impressione che ci sia stata una battaglia spietata tra Galaxy Tabs e iPad 3. A quanto pare i tablet non Apple hanno raggiunto solamente 1.2 milioni di vendite negli ultimi 10 mesi. I dati provengono dagli analisti di mercato del NPD Group. La società ha contato 1,2 milioni di vendite da gennaio ad ottobre 2011. Secondo NPD i non iPad hanno preso circa 700 milioni di dollari. Lo studio ha anche preso in considerazione la top dei maggiori venditori. HP ha venduto più tablet degli altri produttori diversi da Apple in questo periodo. Questo vuol dire che il Touchpad ha venduto più di Xooms, Playbook e altri. Questa è una delle poche analisi di mercato che prende in considerazione le vendite effettive di tablet. Samsung solitamente dà il numero dei dispositivi spediti e non quelli venduti. Mentre l'Ipad domina, comunque se i suoi rivali sono riusciti a raggiunge 700 milioni di dollari è difficile chiamarla "perdita". Nonostante l'iPad 2 non avesse alcuni extra proposti da altri dispositivi è rimasto in vetta alle classifiche.