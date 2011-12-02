Le previsioni di DigiTimes sui progetti Apple
DigiTimes ha un paio di previsioni riguardo i prossimi prodotti Apple. Si dice che l'intera gamma di prodotti verrà revisionata nel 2012 e che verranno rilasciati due iPad. Anche se può sembrare folle, potrebbe avere un senso. L'iPhone è l'esempio più ovvio. Ci sarebbe da rimanere scioccati se Apple non proponesse un nuovo design con iPhone 5. Le voci su uno schermo più grande, un design a lacrima potrebbero essere ancora sulla carta. Il rapporto di DigiTimes va più sul dettaglio riguardo iPad. SI dice che vedremo un aggiornamento moderato verso Marzo ma aggiungono che il reale iPad 3 verrà rilasciato nella seconda metà del 2012. Apple potrebbe inoltre portare sul mercato un Ipod Touch 3G. Passando al Mac, non avrebbe molto senso per noi vedere dei cambiamenti. Il MacBook Pro ha mantenuto lo stesso design dal 2008, l'iMac dalla fine del 2009 e il MacBook Air ha avuto un moderato aggiornamento l'anno scorso. Se il MacBook Pro sta per diventare più sottile, allora si fonderebbe inevitabilmente con la linea Air. Magari l'Air potrebbe diventare ancora più sottile. Però sarebbe assurdo avere due prodotti identici in due linee differenti. Apple TV potrebbe invece raggiungere un aggiornamento completo, il Mac Mini potrebbe diventare ancora più piccolo. Potrebbe davvero accadere tutto questo? In un solo anno è difficile.
