PokerStars debutta nell'Apple Store
di Redazione
02/12/2011
E' nata da pochi giorni Mobile Poker, l'app firmata PokerStars – la poker room più grande d'Italia – che consente di giocare al texas holdem dal vostro Iphone, Ipad i Ipod Touch. L'esperienza di gioco è davvero realistica, con features molto simili a quelle offerte sul sito di PokerStars.it, unica pecca si gioca solo a soldi finti. Nell'attesa che anche dalle nostre preziose Apple devices si possa giocare a poker online con soldi veri, godiamoci un'app ricca di opzioni. Le specialità di gioco proposte sono l'Holdem No Limit, l'Omaha e L'Omaha Hi-Lo, tutte in modalità sit & go, torneo multitable (MTT) e cash game. Con Mobile Poker possiamo personalizzare al massimo il nostro gioco grazie ai filtri nella lobby. Si chatta con gli altri player, i più abili possono giocare contemporaneamente su più tavoli e con le funzioni “trova giocatore” e “trova torneo” sfidiamo a poker i nostri amici o selezioniamo il torneo che più si confà alle nostre skill. I requisiti necessari per scaricare Mobile Poker sono: avere un account su PokerStars.it oppure scaricare il software gratuitamente dal sito per crearne uno nuovo, una connessione WiFi o 3G e sistema operativo iOS.4.x o superiore. L'esperienza di gioco è davvero sorprendentemente simile a quella della poker room online e ha lasciato soddisfatti migliaia di user che l'hanno scaricata. La sola critica ricorrente riguarda il fatto che non si possa giocare a soldi veri, ma questo non dipende certo da PokerStars, bensì dalla rigida politica di Apple che, per il momento, non vede di buon occhio quello che ancora considera come gioco d'azzardo. La strada verso il poker on line “real money” giocato sul telefonino sembra ancora lunga, ma PokerStars investendo in questa geniale applicazione ha fatto un primo passo importante, così come migliaia di download di Mobile Poker avvenuti in pochi giorni danno un preciso segnale dell'interesse per tutto ciò che è poker sul telefonino. Vien da pensare che nei quartieri generali di Apple presto dovranno rivedere alcune delle loro posizioni in materia di giochi online.
Articolo Precedente
Domino's Pizza Hero: una nuova applicazione per iPhone
Articolo Successivo
Le previsioni di DigiTimes sui progetti Apple
Redazione