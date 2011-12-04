Domino's Pizza Hero: una nuova applicazione per iPhone

Tutti amano un buon videogioco. Non c'è niente come una sfida visivamente accattivante con un set completo di obiettivi, ostacoli ed azioni. Anche se soltanto nella vostra immaginazione, i giochi possono farvi diventare un indraulico super eroe, un dio credo, un cavaliero oscuro o uno stormo di uccelli arrabbiati. Ora è possibile aggiungere a quella lista un nuovo elemento con la commercializzazione di Domino's Pizza Hero per Ipad. Innanzitutto l'applicazione vi porta a trovare un modo per vendere più pizze. Il gioco offre vari livelli, un timer e dei commenti da parte del vostro capo. L'applicazione è sorprendentemente divertente. Gli sviluppatori hanno utilizzato bene il touchscreen. Dovete spianare velocemente un pezzo di pasta in modo da ottenere un cerchio perfetto. Poi dovrete stendere la salsa e aggiungere la giusta quantità di formaggio. In alcuni momenti dovrete anche aggiungere peperoni prima che scada il tempo. La cosa più divertente è che il vostro datore è molto esigente sulle tue competenze nelle varie fasi di gioco. Domino's Pizza Hero rende solido un gioco casual per iPad.