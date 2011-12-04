Domino's Pizza Hero: una nuova applicazione per iPhone
di Redazione
04/12/2011
Tutti amano un buon videogioco. Non c'è niente come una sfida visivamente accattivante con un set completo di obiettivi, ostacoli ed azioni. Anche se soltanto nella vostra immaginazione, i giochi possono farvi diventare un indraulico super eroe, un dio credo, un cavaliero oscuro o uno stormo di uccelli arrabbiati. Ora è possibile aggiungere a quella lista un nuovo elemento con la commercializzazione di Domino's Pizza Hero per Ipad. Innanzitutto l'applicazione vi porta a trovare un modo per vendere più pizze. Il gioco offre vari livelli, un timer e dei commenti da parte del vostro capo. L'applicazione è sorprendentemente divertente. Gli sviluppatori hanno utilizzato bene il touchscreen. Dovete spianare velocemente un pezzo di pasta in modo da ottenere un cerchio perfetto. Poi dovrete stendere la salsa e aggiungere la giusta quantità di formaggio. In alcuni momenti dovrete anche aggiungere peperoni prima che scada il tempo. La cosa più divertente è che il vostro datore è molto esigente sulle tue competenze nelle varie fasi di gioco. Domino's Pizza Hero rende solido un gioco casual per iPad.
