Come guadagnare con un sito di streaming
di Redazione
05/12/2011
Hai un sito dedicato allo streaming di film e partite calcio ? Hai moltissime visite ma i tuoi guadagni sono pochi ? In questo articolo spiegherò come si può facilmente guadagnare con un sito di streaming. Innanzitutto bisogna assolutamente dire di evitare di utilizzare Google Adsense, in quanto si viene bannati nel giro di pochi giorni. A questo punto vi chiederete come mai molti blog lo usano e sono ancora online con i banner Adsense, semplicemente perchè hanno avuto molto fortuna fin'ora e Google non si è accorto. A questo punto bisogna indirizzarsi verso altri programmi di affiliazione, il migliore di tutti e senza dubbio CrazyLead, in quanto permette, tramite un loro script, di bloccare il contenuto di una pagina web e di invitare l'utente ad effettuare una registrazione, grazie al quale potrà sbloccare la pagina. Spieghiamo più ne dettaglio quale tecnica si può usare con Crazylead:
- utilizzo del blocco totale della pagina, in questo caso il visitatore deve per forza completare almeno una registrazione, con conferma delle e-mail, per poter bloccare il contenuto della pagina. E' consigliato soprattutto per i siti di film in streaming, in quanto è stato verificato che questo metodo ha un'alta percentuale di conversione.
- come seconda tecnica, consigliata soprattutto per i siti di partite in streaming, consigliamo l'utilizzo della campagna Sopcast, la quale paga ben 1€ ad ogni conversione.
Quindi possiamo dire che i punti forti di questo programma di affiliazione sono:
- PAGA !!! sembra strano, ma non è facile trovare siti che pagano con regolarità;
- ottimo script per il blocco totale della pagina, completamente personalizzabile con grafica e opzioni;
- campagna streaming sopcast pagata ben 1€ a registrazione;
- assistenza tramite skype, molto cordiali e precisi;
- pagamento paypal senza soglia minima;
- pagamento dopo 30 giorni ( pensate che altri siti pagano dopo 90 - 180 giorni )
Registrati a CrazyLead -> Registrati
Un secondo programma di affiliazione che consigliamo, molto importante anche questo è Sprintrade, un network di affiliazione molto conosciuto perchè ha una campagna chiamata StreamFree, un software che ti permette di cercare gli eventi sportivi e i film in streaming. Sprintrade effettua i pagamento dopo 20 giorni su paypal, oppure dopo 35 giorni su conto corrente. La soglia minima di pagamento è 50€, raggiungibile molto molto facilmente.
Registrati a Sprintrade -> Registrati
