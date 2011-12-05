Blackberry perde il suo fascino negli USA ma non a Jakarta

Nel Nord America abbiamo visto come i telefoni cellullare BlackBerry hanno perso quota, sembrano infatti non andare più di moda soprattutto nel mondo degli affari dove prima rappresentavano il telefono per eccellenza e dominavano completamente. In alcuni altri paesi però, il marchio BlackBerry invece è più forte che mai, non ha perso il suo fascino, in particolare stiamo parlando di luoghi come l'Indonesia. Per esempio a Jakarta, BlackBerry Bold 9790 è stato venduto ai primi 1000 clienti a metà prezzo, cioè a 270 dollari contro i 540 dollari originari. Una folla immensa era già pronta la notte prima del giorno di lancio. La disponibilità totale era di 3000 BlackBerry. Quando le porte dei negozi sono state parte, Bold è andato letteralmente a ruba fino all'esaurimento delle scorte.. La polizia è rimasta a tenere sotto controllo la situazione e si sono registrarti numerosi svenimenti. Tutto questo per un Blackberry.