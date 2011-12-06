Nuove informazioni su Motorola Droid 4

Grazie a nuove immagini che sono recentemente trapelate (e si trovano facilmente in giro per il web) ora siamo in grado di poter dire qualcosa in più sul design di Motorola Droid 4, dato che finora le informazioni sono state molto scarse. Possiamo vedere come gli angoli del dispositivo non sono appuntini, ma sono abbastanza smussati cosa che avviene con RAZR, però non è rivestito in fibra di carbonio. Si tratta di un rivestimento in plastica molto più semplice con una sorta di trama trapuntata sul retro. La fotocamera è simile a quella del predecessore anche se è da 8 megapixel con flash LED ed è stata riposizionata così come gli altoparlanti. Il processore utilizzato sarà dual-core da 1.2GHZ e 1GB di RAM. Il sistema installato è Android 2.3 Gingerbread. Alcune delle caratteristiche di Droid 4 differiscono da quelle del RAZR.Droid 4 dispone di uno schermo più piccolo touchscreen da 4 pollici. Include una batteria più potente 1785 mah.