Sharp ed il nuovo A71GJ-b Galagpagos
di Redazione
07/12/2011
Il nuovo A71GJ-b Galagpagos di Sharp potrebbe sembrare come un altro dei tablet Android, ma non è. Si tratta di un nuovo tablet da 800 dollari con solo 7 pollici. Sharp ha utilizzato un processore Tegra 2 dual core da 1 GHz con sistema operativo Android 2.3. In più si avvarrà di 1GB di RAM, 8GB di memoria interna, una fotocamera frontale da 2 megapixel e una posteriore da 5 megapixel, un'uscita microHDMI, slot per le microSD, connesione Wifi 802.11 b/g/n e Blutooth 2.1 + EDR. Il suo display ha una risoluzione i 1024 x 768 pixel. Con un prezzo di 780 dollari, il A71GJ-B sembra andare incontro allo stesso destino dei suoi predecessori. Acer Iconia Tab A100 ha 7 pollici, sistema operativo Android 3,2, 8GB di memoria interna, fotocamera esterna da 5 megapixel ed interna da 2 megapixel, connettività Wifi 802.11 b/g/n e Blutooth 2.1 + EDR il tutto a soli 299 dollari. L'unica differenza è che quest'ultimo ha 512MB di RAM. Il nuovo tablet di Sharp berrà rilasciato il 9 dicembre in Giappone.
