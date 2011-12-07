Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Sharp ed il nuovo A71GJ-b Galagpagos

Redazione Avatar

di Redazione

07/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il nuovo A71GJ-b Galagpagos di Sharp potrebbe sembrare come un altro dei tablet  Android, ma non è. Si tratta di un nuovo tablet da 800 dollari con solo 7 pollici.  Sharp ha utilizzato un processore Tegra 2 dual core da 1 GHz con sistema operativo Android 2.3. In più si avvarrà di 1GB di RAM, 8GB di memoria interna, una fotocamera frontale da 2 megapixel e una posteriore da 5 megapixel, un'uscita microHDMI, slot per le microSD, connesione Wifi 802.11 b/g/n e Blutooth 2.1 + EDR. Il suo display ha una risoluzione i 1024 x 768 pixel. Con un prezzo di 780 dollari, il A71GJ-B sembra andare incontro allo stesso destino dei suoi predecessori. Acer Iconia Tab A100 ha 7 pollici, sistema operativo Android 3,2, 8GB di memoria interna, fotocamera esterna da 5 megapixel ed interna da 2 megapixel, connettività Wifi 802.11 b/g/n e Blutooth 2.1 + EDR il tutto a soli 299 dollari. L'unica differenza è che quest'ultimo ha 512MB di RAM.  Il nuovo tablet di Sharp berrà rilasciato il 9 dicembre in Giappone.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

EEE Pad Memo di Asus verrà spedito a Gennaio

Articolo Successivo

Nuove informazioni su Motorola Droid 4

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022